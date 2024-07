Nuoto Thomas Ceccon sfida Xu senza paura | Cerco qualcosa di importante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024)c’è e lancia un forte messaggio. Il veneto, dopo aver trascinato ieri sera la 4×100 stile libero alla medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, aveva corso in gestione la batteria dei 100 dorso. In serata, salito il livello in semifinale, si è acceso anche lui, ha scatenato i suoi cavalli e ha concluso in testa la prima semifinale con il crono di 52.58, candidandosi come uno dei principali favoriti per l’oro. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport dopo la sua gara: “Sto bene, volevo fare un secondo meno oggi e un secondo meno domani (ride, ndr). L’impressione è buona, ho fatto una bella gara. Sarò accanto al cinese, lui passa forte, io probabilmente non riesco a passare così forte, ma ho un grandissimo ritorno, probabilmente il migliore di tutti”.