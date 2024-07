Nuoto Nicolò Martinenghi incredulo | Non conta il tempo ma saper cogliere l’attimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Il primo oro delle Olimpiadi è di! Una gara meravigliosa da parte del ragazzo di Varese, che si fa un regalo di compleanno in anticipo (compirà 25 anni il prossimo 1° agosto) e riporta la rana azzurra in cima al trono di Olimpia, ventiquattro anni dopo Domenico Fioravanti. Dopo una partenza così e così,è riuscito a riemergere, fino alla virata dei 50 metri dopo cui è riemerso avanti a tutti. E mantenendo gli attacchi di Adam Peaty e Nic Fink, è riuscito a mettersi al collo un oro che non dimenticherà mai. “Almeno diamo una spiegazione ai miei capelli (ride, ndr) – afferma alla Rai – Non so che dire, ho dimostrato che nonilo lo stato di forma, maed essere al posto giusto al momento giusto.