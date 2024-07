Nuoto Benedetta Pilato perplessa | Arrivo stremata Ma in finale i tempi non contano…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) 1’06?19 al mattino, 1’06?12 in serata.non scende sotto il muro dei 66? ma centra comunque la qualificazione per ladei 100 rana donne ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La diciannovenne pugliese non ha convinto del tutto in semi, provando un passaggio abbastanza aggressivo ma pagando dazio negli ultimi 15 metri. “Mi dispiace perché ladel Settecolli qui si gioca qualcosa di importante. Vediamo, abbiamo capito che inon contano più di tanto. Io alla fine della gara. Oggi sono passata forte, però comunque è un’Olimpiade e le gambe tremano sempre prima di partire. Sono contenta, sono serena. Sto cercando di captare tutto e per me è già una vittoria rispetto all’altra volta, quindi sono felice (ride, ndr)“, le parole a caldo dell’azzurra ai microfoni di Rai Sport. “Quest’anno ho fatto tanti cambiamenti e sono cambiata tanto.