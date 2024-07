Napoli Osimhen è seguito da grandi club ma guadagna già 10 milioni e così il Paris Saint Germain ha fatto un’offerta…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 28 luglio 2024)gli interessamenti latitano,come le offerte:da, magià 10e non è semplice accontentarlo Ilrischia di dovere abbassare la valutazione per Victor. Riporta Tuttomercatoweb.com che Dopo il rinnovo ponte dello scorso inverno, che aveva portato la valutazione del nigeriano a 130– cioè la clausola di risoluzione – c'era un accordo per accettare, eventualmente, qualsiasi offerta a tre cifre da parte di una grande squadra. Insomma, 100bastavano per regalarsi l'attaccante del. Poi c'è stata una stagione decisamente negativa per il, fuori dalle Coppe e con unnon travolgente come l'anno precedente.