Mo | manifestanti rivendicano di aver bruciato memoriali vittime festival Nova

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Tel Aviv, 28 lug. (Adnkronos) - Un gruppo diha rivendicato la responsabilità didelledelmusicale, assaltato dai terroristi di Hamas il 7 ottobre, che si trovano sull'autostrada costiera israeliana nei pressi di Caesarea, di Olga e di Beit Yanai. Lo riporta Ynet News. Gli attivisti non hanno rivelato la loro identità, ma hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che "la Knesset è andata in pausa per 91 giorni, mentre gli ostaggi languono, i nostri figli e le nostre figlie vengono mandati in guerra e il disertore nazionale (ll riferimento è a Benjamin Netanyahu) torna da una vacanza all'estero dove pensa solo a se stesso.