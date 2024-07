Mo | Borghi Iv ' rischio guerra aperta con Hezbollah'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Roma, 28 lug (Adnkronos) - "Agosto rischia di essere il mese in cui la polveriera del Medio Oriente si infiamma ulteriormente, aggrovigliando le crisi. Il razzo lanciato ieri dal Libano verso la cittadina druso-israeliana di Majdal Shams rischia di far precipitare il conflitto con gliin unae totale'. Il bilancio dell'attacco è di almeno 12 morti, soprattutto bambini e ragazzi, e di oltre 30 feriti, almeno 6 in gravissime condizioni. Inevitabile mettere in conto la reazione israeliana, e quindi un ulteriore salto di fase". Lo afferma il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia viva. "Il Libano è delicatissimo per vari aspetti, tra cui la presenza interna di due milioni di rifugiati siriani (su una popolazione totale di neanche 7), ildi un innesco dicivile e la presenza del nostro contingente militare di 1.