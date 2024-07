Mo | a funerale vittime Majdal Shams contestati ministri israeliani ‘via di qui’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024) Tel Aviv, 28 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Molti partecipanti aldelledell'attacco di ieri a, in cui sono morti 12 bambini e ragazzi, hanno contestato ipresenti alla cerimonia e denunciato l'emarginazione a cui è sottoposta la comunità drusa. Tra loro c'era anche il ministro delle Finanze ultranazionalista Bezalel Smotrich. "Portatelo fuori di qui", ha gridato uno degli abitanti.Le critiche non hanno risparmiato nemmeno il ministro dell'Economia, Nir Barkat, e quello dell'Ambiente, Idit Silman. "Ci avete abbandonato per nove mesi e ora siete qui", hanno detto alcuni manifestanti, secondo il quotidiano israeliano 'Times of Israel'.