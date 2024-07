Miss Umbria new entry Trionfa Sofia Rocchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Nuova tappa per “Italia“, il concorso di bellezza per eccellenza che quest’anno si avvale dell’organizzazione curata dall’associazione culturale Reiki, rappresentata da Manuel Fiaschi, esclusivista regionale. Nella serata che si è svolta venerdì al Camping Badiacciala diciottenneche conquista la fascia di “Eleganza2024“ e vola alle finali nazionali., prima su 18 partecipanti, è nata il 13 aprile del 2006 e vive a Deruta. E’ studentessa al liceo scientifico ed ex giocatrice di pallavolo. "La mia passione per la moda – racconta con entusiasmo – iniziata quando avevo 14 anni, iniziai a guardare tutte le sfilate di moda dei più grandi brand nel mondo. Da lì oltre che coltivare questa passione nel modo in cui mi vestivo, capì che era quello che volevo fare nella vita".