Milano Linate odore di bruciato in un Airbus | voli bloccati per qualche minuto e vigili del fuoco al lavoro

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 – Verso le 13.10 un intensodiha invaso l’320 della British Airways partito da Londra e questo ha creato una breve emergenza sulla pista di: per fortuna nulla di grave, ma la procedura ha portato a un’interruzione dideidell’aeroporto milanese durante l’intervento deidel. I tecnici, dopo aver fatto scendere i passeggeri, hanno condotto un'attenta ispezione sul mezzo, il BA574, durata fino alle 13.50, anche con l'ausilio di una termocamera. Al momento non si conoscono con esattezza le cause tecniche, sulle quali indagheranno poi le autorità del volo, ma da alcune indiscrezioni parrebbe che il problema sia stato localizzato nell'impianto di raffreddamento. Secondo i protocolli d'emergenza l'intervento ha causato uno stop dell'operatività deiper circa 10-15 minuti.