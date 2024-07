Messina apre l’1 agosto il parcheggio d’interscambio a Papardo | lo gestirà l' Atm

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 28 luglio 2024) Si allunga la lista dei parcheggiche vengono consegnati alla città . Si tratta di uno di quelli più periferici e discusso del parco di 14 che fanno parte del pacchetto complessivo. È quello di viale Stagno D’Alcontres , in pratica quello che si trova a valle della salita che porta ale a Sperone. In realtà è in uso, diciamo anticipato, da qualche settimana ma, formalmente,