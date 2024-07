Meloni crisi da Kiev a MO si ripercuotono su sicurezza economie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) "Gli antichi rapporti tra Italia e Cina sono caratterizzati da una significativa cooperazione economica e commerciale. Una dimensione strategica, che dobbiamo continuare a coltivare anche e soprattutto dinanzi alla complessa situazione internazionale. Penso all'aggressione russa ai danni dell'Ucraina, allain Medio Oriente, alle tensioni nel Mar Rosso, all'instabilità crescente in Africa. Sonoche sisullae l'integrazione economica globale, rimettendo in discussione l'ordine internazionale basato sulle regole". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo al business forum Italia-Cina in corso Pechino. "Ma queste- insieme allo shock della pandemia - ci pongono dinanzi agli effetti collaterali della globalizzazione e ai rischi legati alla scelta di avere catene di approvvigionamento globali.