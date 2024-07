LIVE – Ranghieri Carambula-van de Velde Immers 1-0 22-20 1-1 | beach volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Ile latestuale della sfida Alex/Adrian-van de, valida come prima giornata del Gruppo B dialledi. Dodici ore dopo il debutto sulla sabbia francese di Cottafava/Nicolai, è tempo dell’esordio di un’altra coppia italiana, quella formata da, determinata a fare strada. Per sognare le medaglia, è molto importante iniziare il cammino nel migliore dei modi, possibilmente contro una vittoria. Il duo italiano se la vedrà contro una coppia olandese, che non renderà loro la vita facile. La palla a due è fissata alle ore 10:00 di oggi, domenica 28 luglio. Di seguito, le informazioni per seguire in-van de, valida per il torneo dialledi