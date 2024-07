LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | debuttano Thomas Ceccon e Benedetta Pilato! Razzetti punta alla finale nei 400 misti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovatidella seconda giornata di gare delai Giochi Olimpici di2024. Prosegue il programma delai Giochi die la seconda è una giornata importante, con il debutto di Albertoe soprattutto di. Capitanati dall’oro Olimpico di Rio 2016 sui 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri, che prenderà parte sia alle gare in piscina che nella 10km didi fondo, gli azzurri si presentano nella capitale francese con 16 atlete e 20 atleti. Le gare si svolgeranno all’Arena La Defense. La seconda giornata presenta in apertura le batterie dei 200 stile libero uomini. Per l’Italia al via ci sono il primatista tricolore Filippo Megli, tornato su altissimilli nell’ultimo anno e l’astro nascente, il marchigiano Alessandro Ragaini.