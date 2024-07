LIVE – Musetti-Monfils tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Ile latestuale del match tra Lorenzoe Gael, valevole come primo turno del torneo dialledi. Dopo le fatiche della settimana a Umago, in un torneo Atp 250 in cui il classe 2001 è arrivato sino alla finale, l’azzurro tenterà di raccogliere le energie rimaste per superare il padrone di casa francese, già dominato al Roland Garros di quest’anno. Si tratta di una partita conavente i favori del pronostico, ma bisognerà capire in che condizioni potrà presentarsi l’italiano, certamente provato dai match sul rosso croato. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita di scena al Suzanne-Lenglen, quarto evento a partire dalle ore 12.00 di oggi, domenica 28 luglio (dopo Pegula-Golubic).