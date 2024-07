LIVE Musetti-Monfils Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | solo Pegula-Golubic prima del via

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:58 Anche Casper Ruud ha chiuso. Il norvegese ha dovuto prendere le misure per un set del giapponese Taro Daniel, con il quale ci vuole un attimo a distrarsi perché ci si ritrovi nei guai. Non è il suo caso: 7-5 6-1 e secondo turno raggiunto. Ora,di, ci saràl’americana Jessicacontro la svizzera Viktorija. 13:09 Buon pomeriggio a tutti. Si è chiuso il primo match sul Lenglen, un nettissimo 6-0 6-1 di Maria Sakkari su Danka Kovinic: nessun problema per la greca contro la montenegrina, lontanissima dai suoi tempi migliori. La finale di Umago Cerundolo-Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di primo turno di singolare maschile del torneo olimpico ditra Lorenzoe Gael