LIVE – Italia-Repubblica Dominicana 2-1 25-19 24-26 25-21 13-8 | volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Latestualedi, partita valevole per il girone C didelledi. Le azzurre di Julio Velasco, fresche vincitrici della VNL, vanno subito a caccia di un successo per iniziare con il piede giusto il torneo a cinque cerchi. Danesi e compagne non devono però commettere l’errore di sottovalutare la compaginedi coach Marcos Kwiek, che vuole strappare punti importanti in ottica passaggio del turno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00 di domenica 28 luglio alla South Paris Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partitadidei Giochi Olimpici diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.