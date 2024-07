LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Fate in gara sin dalla mattina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa formazione dell’Italia – Startlist e ordine di rotazione Buongiorno e benvenuti alladelle qualificazioni femminili dialledi2024. Si alza il sipario sui Giochi per le ragazze, pronte a regalare grande spettacolo a tutti gli appassionati con una giornata infinita e all’insegna del grande pathos: si determinano le qualificate alle varie finali (otto per laa squadre, ventiquattro per il concorso generale individuale, otto per ogni singola specialità). L’Italia si presenta con grandi ambizioni: le, che partiranno dal corpo libero, vanno a caccia di una medaglia nellaa squadre per poi giocarsi una medaglia, lo faranno da Campionesse d’Europa e con una formazione di lusso composta da Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Giorgia Villa.