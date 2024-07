LIVE Darderi-Paul 3-6 1-1 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | lo statunitense vince in rimonta il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Devastante il rovescio lungolinea di. 30-15 Ottimo scatto in avanzamento persulla palla corta. 15-15è lontano dal campo,lo pizzica con la smorzata. 15-0 Super prima perper concludere poi a rete. 1-1. Ottimo servizio per losi salva bene da 30-30. 40-30 Torna a mettere la prima palla. 30-30 Altro errore banale con il dritto per locon il contropiede. 30-15 Sbaglia la conclusione con il dritto a campo aperto. 30-0 Perfetto il pressing didall’angolo sinistro. 15-0 Ottima prima per. 1-0. Buon turno per cominciare il secondo set. 40-0 Bel recupero disulla smorzata. 30-0 Mette una bella prima. 15-0 Bel dritto dia inizio scambio.lamenta per qualche buchetta in fondo al campo, il giudice di sedia sistema.