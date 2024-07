LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la semifinale del K1 femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Pronta la nipponica Aki Yazawa. 15.32 Totale di 8? di penalità per Betteridge che chiude a 127.67 15.31 Già tre penalità per la canadese, la sua gara si compromette in quest’inizio. 15.30 Parte Betteridge. 15.29 Tutto pronto per l’inizio delladel K1. Pronta la canadese Betteridge alla zona di partenza. 15.27 La lista di partenza dellaodierna.