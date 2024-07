Le Stelle di Branko ecco le previsioni di domenica 28 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

"Le previsioni di domenica 28 luglio 2024", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 28 luglio 2024. Ariete Venere vi immagina sdraiati sulle bianche spiagge e voi siete pazzamente felici, ancora di più se vi trovate in Grecia, vostra patria di elezione-tutto è nato lì, tutto è conservato lì, sull'Olimpo. Un momento speciale per l'Ariete che conta la benevolenza di tutte le stelle, soltanto Luna ultimo quarto potrebbe sembrare un po' cupa, però la fase nasce nel vicino Toro e vi porta nuove occasioni di guadagno. Muovetevi in più direzioni, sempre in compagnia del caro amore. Toro Nella notte si è formato ultimo quarto di Luna nel vostro segno, come sapete è una fase non proprio spensierata o frivola, ma può risultare utilissima per i vostri affari.