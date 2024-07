La Pianese puntella la difesa con Pacciardi e Indragoli

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 28 luglio 2024) PIANCASTAGNAIO – Le zebrette terribili dellasi scaldano per fare bella figura da neopromosse in serie C. E intanto rinforzano la rosa a disposizione dell’allenatore Fabio Prosperi. In settimana hanno firmato in due: Federico, difensore romano classe 1995, svincolato dal Messina con cui ha giocato le ultime due stagioni. Un innesto di esperienza per la retroguardia in un girone assai competitivo. Firma anche Gabriele, un giovane classe 2004 che arriva dalla primavera dell’Empoli e che ha sposato il progetto di una società che pensa in grande. Federico, volto nuovo della(foto FB Us)La conferma arriva da un altro difensore, anche lui giovanissimo: è il 2005 Andrea Morgantini, che l’anno scorso ha collezionato 27 presenze, un gol e un assist in maglia bianconera.