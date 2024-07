La genialità di mio marito rivive nel denim

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 28 luglio 2024) La presidente e direttrice creativa di Jacob Cohën: «Mio suocero fondò l’azienda, ma fu Nicola a trasformarla in sinonimo di stile col jeans di lusso, che diventò uno status symbol. Alla base ci sono alta sartoria made in Italy e oltre 100 ore di lavorazione per capo».