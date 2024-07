Kvara subito in gol al ritorno in azzurro | il Napoli rifila un poker all’Egnatia

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilprosegue nel migliore dei modi la sua marcia di avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione, in programma sabato 10 agosto allo stadio Maradona in Coppa Italia contro il Modena, battendo per 4-0 in amichevole i campioni in carica d’Albania dell’Egnatia al Patini di Castel di