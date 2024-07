Judo Odette Giuffrida | Ho dei dubbi sulle penalità ma non voglio dare colpe all’arbitro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024)cerca di spegnere le polemiche, anche se non nasconde i suoi. Laka romana, che rimarrà giù dal podio nei 52 kg femminili del torneo olimpico di Parigi 2024, ha analizzato quanto successole sui tatami francesi. “Penso di aver dato tutto – ha dichiarato al broadcast olimpico – non avrei potuto fare di meglio. Ho dei, ma non”. L’azzurra in un certo senso dribbla una questione che sta facendo discutere e non poco, sulla quale è intervenuto anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò – visto che la ricezione di 3 shido in semifinale e poi nella finale 3-4° posto le è costata di fatto un posto sul podio. Nella sua disaminaha poi chiuso dicendo: “solo pensare a cosa è successo. Questo è un momento particolare e mi sento un po’ svuotata”.