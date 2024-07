Judo Keldiyorova nuova regina olimpica nei -52 kg a Parigi Doppietta per Hifumi Abe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Va in archivio con un retrogusto decisamente amaro in casa Italia la seconda giornata delai Giochi Olimpici di2024. Odette Giuffrida, dopo aver raggiunto in scioltezza le semifinali, ha visto sfumare infatti la terza medaglia a cinque cerchi della carriera (fu argento a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2021) a causa di due sconfitte consecutive molto discutibili per somma di sanzioni che l’hanno relegata al quinto posto nei -52 kg.