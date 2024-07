Jacqueline Luna Di Giacomo debutta come attrice

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 28 luglio 2024) Se cercate informazioni su di lei, i principali motori di ricerca vi diranno che è una “personalità di internet”. Nonchè figlia di Heather Parisi e compagna di Ultimo. Sul sito di Propaganda, la casa di produzione che ha realizzato la serie in cui debutterà, è indicataDi. Su quello del Giffoni Film Festival, manifestazione nella quale la serie è stata presentata,. Insomma, un biglietto da visita che lascia a desiderare, per una che nella prossima stagione sarà nel cast di un titolo Rai. Chi èDiMa non bisogna per forza pensar male:Di, questo il suo nome completo, si è diplomata alla New York Film Academy. Da Katerina, personaggio che interpreterà nel dramma distopico adolescenziale Never too Late, dipenderà l’immagine definitiva che il pubblico si farà di lei.