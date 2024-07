Italia-Rep Dominicana volley femminile oggi in tv Olimpiadi 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024)domenica 28 luglio (ore 09.00) si gioca-Repubblica, match valido per la fase a gironi del torneo dialledi Parigi. La nostra Nazionale farà, dunque, il proprio esordio ai Giochi sfidando le caraibiche in una partita particolarmente ostica e rognosa contro un’avversaria di rilevante caratura tecnica. Si tratta di uno scontro diretto già importante in ottica qualificazione ai quarti di finale. Le vincitrici dell’ultima Nations League partiranno comunque con i favori del pronostico. Il CT Julio Velasco si affiderà ad Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu l’opposto, Myriam Sylla e Caterina Bosetti di banda, la capitana Anna Danesi e Sarah Fahr (o Marina Lubian) al centro, Monica De Gennaro il libero.