Incidente a Casorezzo | auto si ribalta nel campo un 23enne muore sul colpo due feriti

(Di domenica 28 luglio 2024)(Milano), 28 luglio 2024 – La provinciale 149 aè stata teatro di unmortale intorno alle 4 di questa mattina: per cause ancora da chiarire un’vettura con a bordo tre persone, tra le quali un 22enne, si èta nel tratto al di fuori del centro abitato uscendo di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per uno dei tre passeggeri dell’, un, è stato subito chiaro non ci sarebbe stato nulla da fare: una seconda persona è stata soccorsa e poi stata trasferita in codice giallo al Policlinico e un’altra in codice giallo all’ospedale di Rozzano. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto.