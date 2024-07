illycaffè chiude semestre con utile doppio e Ebitda +262%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Primodecisamente in crescita pernonostante l'impennata del costo del caffè verde. I primi sei mesi archiviano dati in aumento con Ricavi consolidati a 289,1 milioni di Euro (+3,8%),a 46,2 milioni (+26,2%),margin al 16% (+2,9) e con unnetto di 13,6 milioni di Euro, in radsul primo2023 grazie all'incremento della redditività operativa. Inoltre, la Posizione finanziaria netta è di 144,8 milioni in miglioramento del 16,8%. Nel periodo considerato sono in crescita tutti i principali mercati, in particolare, negli Stati Uniti, i ricavi hanno registrato un +11%, sostenuto principalmente dai canali Ho.Re.Ca. ed e-commerce; crescono anche l'Italia (+5%) e la Spagna (+21%). Dal punto di vista dei canali, la crescita è stata guidata principalmente dall'Ho.Re.Ca.