Il caldo record dell' anticiclone africano uccide non solo i pesci ma anche i granchi blu

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 28 luglio 2024) Ildi questi giorni fa morire nondi laguna , stagni e laghi , mablu nelle situazioni più estreme come ad Orbetello . Qui i killere vongole, infatti, non riescono a sopravvivere ad un mix di alte temperaturee acque e scarsa ossigenazione .blu che a Goro in Emilia Romagna , invece, non avendo più molto da mangiare, hanno fatto razzia