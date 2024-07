Gosens Torino c’è la prima offerta all’Union Berlino – la FORMULA per convincere i tedeschi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilin pressing su Robinper l’esterno ex Atalanta e Inter: ecco laPresto il nostro campionato potrebbe riaccogliere Robindopo appena un’anno dal suo addio all’Inter: ilè in forte pressing per riportare in Serie A l’esterno tedesco di proprietà dell’Union. Come riferisce Fabrizio Romano i granata hanno presentato la