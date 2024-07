Ginnastica artistica la formazione dell’Italia maschile per la finale alle Olimpiadi | scelti i terzetti per attrezzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) L’Italia disputerà laa squadreper la prima volta nella storia: l’appuntamento è per lunedì 29 luglio (ore 17.30), quando i Moschettieri scenderanno in pedana forti del sesto posto ottenuto nel turno preliminare. I Moschettieri proveranno a essere tra gli outsider, consapevoli che sarà davvero difficile puntare una medaglia considerando la caratura di Cina, Giappone, Gran Bretagna, USA, Ucraina. Si gareggia con la formula 5-3-3: ogni compagine schiera tre atleti per attrezzi, tutti i punteggi contribuiscono al risultato di squadra, ogni errore si paga a caro prezzo. L’Italia incomincerà la propria avventura agli anelli.