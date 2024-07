Gaetano Cajuste e Ostigard | mercato in uscita SSC Napoli fa piazza pulita

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di domenica 28 luglio 2024) La SSCè sicuramente una delle società più attive sul, sia in entrata che in. La squadra di Aurelio De Laurentiis, con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, sembra avere le idee chiare su chi puntare per il presente ed anche per il futuro. Dopo aver ceduto in prestito diversi giovani, ora L'articoloin, SSCfa