Gabriele Muccino e quell’incidente in Grecia in cui stava per morire il racconto

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 28 luglio 2024) Il regista al Giffoni Film Festival per premiare lo spot migliore sulla sicurezza stradale: “Niente telefoni alla guida” “Anni fa, per una banale distrazione, feci un incidente quasi mortale in, di cui ho ancora delle cicatrici in testa. Non bisogna mai abbassare la soglia di attenzione quando si è alla guida”.lo