Fuga di gas vicino ai binari 20 famiglie evacuate | La causa i lavori per la fibra ottica

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 28 luglio 2024) Paura per i residenti di Pavia e forti disagi per i viaggiatori del Nord-Ovest. Una fuoriuscita di gas a cielo aperto è stata scopertaaiin viale della Repubblica, facendo scattare l'evacuazione per circa una ventina diresidenti nell'area e la chiusura delle strade