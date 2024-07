Fuga di candidati nel centrodestra In Liguria rimangono solo i civici

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo Emilia-Romagna e Umbria, la maggioranza è in affanno anche sui nomi per il dopo Toti. Il viceministro Rixi rinuncia alla corsa. E l’ex governatore, uscito dai domiciliari, vedrà i fedelissimi per decidere il da farsi.