Francesco Storace | il prof fascista è del Pd? La stampa progressista non chiede scusa e nasconde i fatti

(Di domenica 28 luglio 2024) Il giorno prima e il giorno dopo. L'orcoe l'anguilla democratica. Il saluto romano e il marameo a via Solferino. Eppure Il Corriere della Sera resta sempre il più grande quotidiano nazionale, lo leggiamo volentieri, ma nelle ultime ore deve essere successo qualcosa nella cabina di comando. Complici le Olimpiadi in via Solferino devono aver architettato qualcosa che da quelle parti non pensavamo di dover vedere, uno spettacolo il giornalismo che si avvita su stesso per non ammettere un errore, una fake news, una grossolana falsità. Che poi non era nemmeno del solo Corriere, perché alla balla (di Repubblica) delessore, omofobo e razzista nella scuola di Roma, ci eravamo cascati un po' tutti.