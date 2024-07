Formula 1 Doppietta Mercedes a Spa! Russell inventa la strategia vincente

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024) Partiva dalla 6ª casella George, quasi senza speranze di vittoria, con il compagno Hamilton che a metà gara stava dominando. Allora arriva il genio del pilota. Il genio di un pilota che corre sempre da ‘tutto o niente’, come piace ai tifosi, come le leggende del passato (Villenueve, Senna, Lauda). “Proviamo la sosta singola“, dicevia radio. La follia, per tutti unainsensata, non per lan.63. Gestione gomma fenomenale e difesa da campione sono gli ingredienti che mandanoin vacanza da vincitori dell’ultimo gran premio prima della sosta estiva. La F1 ha bisogno di questa follia, ha bisogno di questi piloti, non di gare scritte al computer e oggi ne è la piena dimostrazione. Sarà frustato Hamilton, ma difronte ad una magia del genere, si possono solo fare gli applausi al rivale.