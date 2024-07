Fonteno quattro pedoni investiti da un’auto | soccorsi in azione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 luglio 2024). Tragedia sfiorata domenica pomeriggio (28 luglio) a, sul lago d’Iseo, dovesono statidasulla provinciale 77. Secondo le prime informazioni, intorno alle 17.30,persone – due uomini e due donne – mentre camminavano a bordo strada sono state travolte dall’auto guidata da un giovane. Sul posto due autoambulanze e due elicotteri. Iferiti, tutti portati in ospedale in codice giallo, non sarebbero in pericolo di vita. Per ricostruire con esattezza l’accaduto presenti i carabinieri della compagnia di Clusone.