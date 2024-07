Finanziatori in pressing su Kamala | purghe e cambio di rotta sul green

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 28 luglio 2024) I colletti bianchi della Silicon Valley tampinanoHarris affinché licenzi, se eletta, la capa dell’Antitrust sgradita ai colossi tech. E intanto la candidata dem cambia idea sul gas in Pennsylvania per pigliare voti. Il vero programma del tycoon Donald Trump non è il «Project 25», breviario dei conservatori, bensì l’«Agenda 47». Che contiene le ricette contro la criminalità e l’immigrazione. Lo speciale contiene due articoli.