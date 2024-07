Finale di giornata amaro per gli azzurri | Cavallaro ko e infuriato nel boxe sconfitta nel beach volley

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 28 luglio 2024) Salvatoreha perso l'incontro dei sedicesimi didella categoria 80 kg uomini di pugilato dei Giochi di Parigi2024. L’azzurro, nato Catania, si è arreso, per 4-1, di fronte al turco Kaan Aykutsun . A fine gara non ha trattenuto la propria rabbia contro le corde del ring, prendendosela anche con gli arbitri.all'esordio pure per Cottafava/Nicolai , nel, contro