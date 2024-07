F1 Gp Belgio live Leclerc in pole Perez secondo Verstappen parte 11esimo La gara in diretta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Spa (), 28 luglio 2024 - Charlescon la Ferrariinposition nel Gp del. Il monegasco ieri aveva fatto segnare iltempo in qualifica, ma la penalizzazione di dieci posizioni (cambiato il quinto motore) inflitta alla Red Bull di Maxlo ha proiettato in prima posizione. A suo fianco in prima fila Sergiocon l'altra Red Bull. In seconda fila Lewis Hamilton con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren. Seguono Oscar Piastri (McLaren) e George Russell con la Mercedes. Solo settima la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (+1"318), in quarta fila con l'Aston Martin di Fernando Alonso. Nono Esteban Ocon su Alpine e decimo Alexander Albon su Williams. Undicesimo l’olandese campione del mondo.