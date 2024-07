Epatite C | tutti i modi in cui potresti aver contratto il virus e non lo sai

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 28 luglio 2024) Se si insedia nel corpo può restare silente anche per anni. In Italia, migliaia di persone potrebberosubito la trasmissione di una forma diC ed esserne ignari. Per questo ha preso il via una specifica campagna di sensibilizzazione e informazione a supporto del programma nazionale di screening gratuito per le persone 35-55enni. Ecco che cosa c'è da sapere e, soprattutto, da fare