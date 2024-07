Eleonora Giorgi | “Gioco con mio nipote voglio lasciargli dei ricordi Non so come andrà la malattia”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 28 luglio 2024)ha parlato del suo rapporto con il nipotino Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: "Appena lo vedo, mi butto a terra per giocare con lui". La malattia ha però cambiato il modo di rapportarsi al piccolo: "Devo stare attenta a qualsiasi cosa, mi manca non prenderlo in braccio. L'intervento è andato bene, ma il tumore non è sconfitto".