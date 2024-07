Eleonora Giorgi e la malattia l’attrice rivela le aspettative di vita

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 28 luglio 2024) Personaggi tv.e laledi, classe 1953, è un’attrice e regista italiana. Sex-symbol degli anni settanta, ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco. La donna a 70 anni ha scoperto di avere un tumore al pancreas e da quel momento in poi è iniziata la sua lotta contro laalternando periodi sereni a momenti decisamente più difficili. Ora si è raccontata in una lunga intervista dove è tornata a parlare anche della sua