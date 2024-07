Dr Aesthetic Franco il chirurgo figlio della cantante di Dragostea accusato di lesioni e truffa

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 28 luglio 2024) Si chiama Antonio Francescoma sui social, che hanno fatto la sua fortuna, per tutti è Dr. Aestethic. È soprattutto su Instagram, dove conta circa 70mila follower, che illaureato in Romania si procacciava i clienti che si rivolgevano a lui per lipostculture, mastoplastiche