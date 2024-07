Concorrenti Grande Fratello altri nomi da Temptation Island | chi è stato chiamato

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 28 luglio 2024): quali sono iche faranno una bella chiacchierata con la produzione dopo? A quanto pare ci sarà sicuramente qualche ingresso, proprio come è successo lo scorso anno.da“Occhi puntati su Raul e Martina. In questi giorni avranno il primo colloquio con "da: chi è" L'articoloda: chi èproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.