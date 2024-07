Clamorosa mossa di Toti per il rilancio politico | come sfida i magistrati alle prossime elezioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Giovannisi è dimesso da presidente della Regione ma resta ancora tale nei cuori di molti liguri. Gli arresti, lunghi e sotto il profilo del diritto poco comprensibili, il ricatto sulla libertà, il passo indietro forzato dalla magistratura hanno avuto un effetto disull'immagine dell'ormai ex governatore. Soprattutto in queste ore immediatamente successive all'addio, che poi proprio un addio non è. L'indagato pare infatti intenzionato a presentare per le Regionali, che plausibilmente si terranno il 17 novembre, in concomitanza con il voto di Emilia-Romagna e Umbria, la propria lista, che ha appositamente ribattezzato: non più "Cambiamo conpresidente" ma "ListaLiguria".