Cina | turismo estivo nella contea di Longli 3

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 lug – (Xinhua) – Una foto aerea scattata da un drone il 26 luglio 2024 mostra turisti che pescano in un parco ecologicodiprovincia cinese sud-occidentale del Guizhou. Durante le vacanze estive, ladie’ diventata una meta popolare per i turisti in fuga dal caldo torrido. Negli ultimi anni, le autorita’ locali hanno promosso il miglioramento delrurale, attirando piu’ turisti in visita. (Xin) Agenzia Xinhua