Chiede ‘l’ultimo incontro alla ex e si presenza con il coltello stalker arrestato nel Napoletano

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSiamo a Poggiomarino e quello che stiamo per raccontare ricorda eventi terminati tragicamente. Una relazione finita ma la volontà di lui di proseguirla, a tutti i costi. Sono le 21 e una donnaaiuto al 112. L’uomo, 40enne già noto alle forze dell’ordine, gli ha mandato diversi messaggi e minaccia di ucciderla. Passano pochi minuti e loè sotto casa d36enne. É armato die a difendere la figlia c’è il papà che ha 60 anni. Nasce una colluttazione tra i 2 e la figlia per salvaguardare l’incolumità del proprio padre decide di entrare nell’auto dell’ex. L’auto sparisce ma i carabinieri sono sulle loro tracce. La centrale operativa ha attivato il salva vita sulla scheda sim della donna e fortunatamente lo smartphone è acceso. Il positioning è attivo efine i militari trovano la coppia a Boscoreale a via Passanti Scafati.